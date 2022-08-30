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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

30.08.2022 - 08:09 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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