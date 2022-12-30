GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
ABONE OL

Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ' üyesi olduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

30.12.2022 - 07:41 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

    İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 40 şüpheli yakalandı

    Ünlü fenomen Andrew Tate'ye şok baskın: İnsan kaçakçılığı, tecavüz

    Ünlü fenomen Andrew Tate'ye şok baskın: İnsan kaçakçılığı, tecavüz

    Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleştirildi

    Dijital TL ile ilk ödeme gerçekleştirildi