Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.37'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.