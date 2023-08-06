Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.48'de, 7 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yine AFAD'dan alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 21.53'te 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem 7.92 km derinlikte gerçekleşti.