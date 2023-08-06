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Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.48'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 21.53'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir deprem daha oldu.

06.08.2023 - 22:24 |
Adana ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.48'de, 7 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yine AFAD'dan alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 21.53'te 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem 7.92 km derinlikte gerçekleşti.

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