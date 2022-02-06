GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
ABONE OL

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı.

06.02.2022 - 21:32 | | İHA
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Karaların yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

 

GÜNCEL HABERLER

Aşılamada sıcak gelişme! Pazartesi gününden itibaren başlıyor, liste değişti: İstanbul, Ankara...

Aşılamada sıcak gelişme! Pazartesi gününden itibaren başlıyor, liste değişti: İstanbul, Ankara...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TFF'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TFF'ye teşekkür

Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin Bakanlıktan açıklama

Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin Bakanlıktan açıklama

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşılamada sıcak gelişme! Pazartesi gününden itibaren başlıyor, liste değişti: İstanbul, Ankara...

Aşılamada sıcak gelişme! Pazartesi gününden itibaren başlıyor, liste değişti: İstanbul, Ankara...

Sıradaki Haber
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları sorgulama: 6 Şubat Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 6 Şubat Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Terfilerle ilgili emsal karar! Danıştay terfilerin eşitlenmesi gerektiğini hükmetti!

Terfilerle ilgili emsal karar! Danıştay terfilerin eşitlenmesi gerektiğini hükmetti!

Sıradaki Haber