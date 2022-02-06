Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Karaların yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.