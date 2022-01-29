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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda görev deÄŸiÅŸimi! Yeni Bakan Bekir BozdaÄŸ oldu

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararla, gÃ¶revden affÄ±nÄ± isteyen ve af talebi kabul edilen AbdÃ¼lhamit GÃ¼l'den boÅŸalan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Bekir BozdaÄŸ atandÄ±.

29.01.2022 - 01:45 |
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda görev deÄŸiÅŸimi! Yeni Bakan Bekir BozdaÄŸ oldu

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na AbdÃ¼lhamit GÃ¼l'Ã¼n yerine Bekir BozdaÄŸ atandÄ±.

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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi Yeni Bakan Bekir BozdaÄŸ oldu

ABDULHAMÄ°T GÃœL'DEN AÃ‡IKLAMA

Abdulhamit GÃ¼l yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼m Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ bulunuyorum. Kendilerine gÃ¶revden af talebimi kabulleri iÃ§in ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± arz ediyor, yeni Adalet BakanÄ±mÄ±z SayÄ±n Bekir BozdaÄŸâ€™a baÅŸarÄ±lar diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

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