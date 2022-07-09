Adalet Bakanlığı açıkladı! Ara buluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 2 milyonu aştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve toplumsal uzlaşı kültürünü arttırılması için 14 Kasım 2013'te başlatılan alternatif çözüm yöntemi ara buluculuğun, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulandığı bildirildi.

Ara buluculuk sayesinde uyuşmazlıkların tarafların anlaşması ile kısa sürede çözüme kavuşturulduğu, mahkemelerin iş yükünün azaldığı ve toplumsal uzlaşı kültürüne katkı sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 469 bin 134 dosyadan 845 bin 418'i anlaşmayla sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 58 oldu. Ticari ara buluculukta ise müzakeresi tamamlanan 458 bin 442 dosyadan 238 bin 101'i anlaşmayla sonuçlandı ve yüzde 52 başarı oranına ulaşıldı. Tüketici uyuşmazlıklarında ise uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 152 bin 198 dosya ara bulucuya gitti. Bu dosyalardan 77 bin 854'u çözüme kavuştu. Başarı oranı ise yüzde 54 oldu. İhtiyari ara buluculukta da müzakeresi tamamlanan 946 bin 452 dosyadan 934 bin 560 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 99 oldu. Böylece tüm hukuk uyuşmazlıklarında bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 3 milyon 26 bin 226 dosyanın, 2 milyon 95 bin 933'ü çözüme kavuşarak, başarı oranı yüzde 69 oldu."