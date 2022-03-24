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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Covid 19 cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Cezaevi pandemi izninde son durum!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Koronavirüs tedbirlerinden biri olan açık cezaevi izinlerinin biteceği tarih ile ilgili aramalar arttı. Açık cezaevi izinleri 31 Ocak'tan itibaren iki ay süreyle uzatılarak 31 Mart olarak belirlenmişti. Mart ayının bitmesine az bir süre kala mahkum ve mahkum yakınları bu sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediliyor. Peki, Covid 19 cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte cezaevi pandemi izni 2022 hakkındaki son bilgiler…

24.03.2022 - 15:56 |
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Covid 19 cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Cezaevi pandemi izninde son durum!

Açık cezaevi izinlerine için yapılan aramalar mart ayının bitmesine az bir süre kala yoğunlaştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) 28 Ocak'ta yayımladığı duyuru ile açık cezaevi izinlerinin 31 Mart'a kadar uzatılmıştı. Kovid-19 izninde bulunan mahkumlar ve yakınları bu sürenin uzayıp uzamayacağını sorguluyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kovid-19 izinleri hakkında henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama olmaması durumunda açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona erecek.

5. YARGI PAKETİNDE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİNE YÖNELİK HÜKÜM VARDI

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

 

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