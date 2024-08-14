GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Acı haberi Bakan Güler duyurdu: Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Acı haberi Bakan Güler duyurdu: Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29 Temmuz'da Suriye Harekat Alanı'nda yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit olduğunu açıkladı.

14.08.2024 - 17:14 |
Acı haberi Bakan Güler duyurdu: Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Bakan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye Harekât Alanı'nda yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Selçuk Bayraktar'dan Türkiye için sevindiren açıklama: İleride süper hızlı trenlerimizi üretip dünyaya satacağız

    Selçuk Bayraktar'dan Türkiye için sevindiren açıklama: İleride süper hızlı trenlerimizi üretip dünyaya satacağız

    MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ele geçirildi

    MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ele geçirildi

    Acı haberi Bakan Güler duyurdu: Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

    Acı haberi Bakan Güler duyurdu: Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu