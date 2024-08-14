Acı haberi Bakan Güler duyurdu: Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Bakan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye Harekât Alanı'nda yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.