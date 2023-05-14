Abdulhamit Gül, Gaziantep’te oyunu kullandı

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Milletvekili Gaziantep 1'inci sıra milletvekili adayı Abdulhamit Gül oyunu Mahmut Humayun Özhelvacı Ortaokulu’nda kullandı. Babası Cemil Gül ile sandık başına gelen Abdulhamit Gül, 1250 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Gül, ‘’Bugün söz de karar da milletimizindir. Bizler milletimize anlattık, herkes seçim çalışmalarını tamamladı. Artık milletimizin karar verme anı. Sandık demokrasinin namusudur. En doğru sözü milletimiz söyleyecektir. Milletimiz hakemliğini en güzel şekilde yapacaktır. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve bilgi gelmedi. Temennimiz de çok güzel birlik ve beraberlik içerisinde seçim atmosferinin geçmesi" dedi.