Abdülhamid Han telaşı! Yunanistan alarma geçti

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Geminin rotasının açıklanmasına rağmen Yunan basını günlerdir olası senaryoları manşetlerine taşıyor. Daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo ortaya atan komşu basını 4. ve en tehlikeli senaryoyu da bugün açıkladı.

Ta Nea gazetesi Atina'da 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini sayfalarına taşıdı.

Gazete Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini yazdı.

Yunanistan'da kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen haberde şu ifadelere yer verildi;

'Abdülhamid Han Gemisi şu ana kadar endişe kaynağı olmayan alanlarda hareket ediyor olsa da, dördüncü senaryo beklemede olduğu için Milli Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililer rahatlayabileceklerini düşünmüyorlar.'

Aynı haberde böyle bir senaryoya karşı ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da alarmda olduğu iddia edildi.

Yunan basınının günlerce sayfalarında yer verdiği diğer 3 senaryo ise şöyle sıralanmıştı;

Geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kıta sahanlığı içinde görev yapması.

Abdülhamid Han Gemisi'nin adanın güneybatısında görev yapması

Geminin Rodos'un güneyinde faaliyet göstermesi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. GEMİSİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun 'en güçlüsü' olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.