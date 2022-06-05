ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Philadelphia polisi yaptığı açıklamada, gece yarısından kısa bir süre önce şehrin 3. Cadde yakınlarındaki hareketli South Street semtinde silah seslerinin patlak verdiğini aktardı. Olay yerindeki polisler, saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin 25 yaşında bir kadın ve 22 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Güvenlik kordonu oluşturulurken, yerel halktan bölgeden uzak durması istendi.

Polis, olaya müdahale eden bir polis memurunun silahlı saldırganlardan birine ateş ettiğini aktardı ancak adamın vurulup vurulmadığı belli değil.

OLAY YERİNDE İKİ TABANCA BULUNDU

Philadelphia Inquirer gazetesinin aktardığına göre saldırganlardan en az biri, otomatik tüfeğini düşürdü. Gazeteye göre polis ayrıca, olay yerinde iki tabanca buldu.

Yedi kurban Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer üç kurban ise Penn Presbyterian Tıp Merkezi'ne götürüldü.

SADECE ÇIĞLIKLAR DUYDUM

Görgü tanıklarından biri olan 23 yaşındaki Joe Smith, silahlı saldırı başladığında olay yerinden sadece 10 metre uzakta olduğunu aktardı ve "Ateş açılmaya başladığında hiç durmayacak gibi geldi. Sadece çığlıklar duydum" ifadelerini kullandı.