GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem9 yıl cezası bulunan hükümlü, saklandığı dolapta yakalandı
HaberlerGündem Haberleri 9 yıl cezası bulunan hükümlü, saklandığı dolapta yakalandı
ABONE OL

9 yıl cezası bulunan hükümlü, saklandığı dolapta yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı (33), evinde saklandığı dolapta yakalandı.

23.12.2021 - 21:23 | | Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
9 yıl cezası bulunan hükümlü, saklandığı dolapta yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde saklandığı evi belirledi. Adrese yapılan baskında polisleri fark eden Bulut Namlı, çatıdan kaçmaya çalıştı. Çatıda polis ekiplerinin önlem aldığını gören Bulut Namlı., tekrar eve girerek gizli bir bölmeye saklandı. Polisin evde yaptığı aramada Bulut Namlı, gizlendiği dolapta yakalandı.

Öte yandan, evde yapılan aramada yaklaşık 10 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Namlı, cezaevine gönderildi.

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili flaş gelişme! Bakan Nebati resmen açıkladı

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili flaş gelişme! Bakan Nebati resmen açıkladı

Süper Loto sonuçları sorgulama: 23 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları sorgulama: 23 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili flaş gelişme! Bakan Nebati resmen açıkladı

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili flaş gelişme! Bakan Nebati resmen açıkladı

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları sorgulama: 23 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları sorgulama: 23 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar

Sıradaki Haber
Tekirdağ'da 'sahte içki' 2 can daha aldı

Tekirdağ'da 'sahte içki' 2 can daha aldı

Sıradaki Haber
Yunanistan’dan flaş karar! Yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

Yunanistan’dan flaş karar! Yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

Sıradaki Haber