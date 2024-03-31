81 ilde oy verme işlemi başladı

Türkiye’nin 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitmeye başlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına dikti. 32 ilde saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erecek. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 17.00’de bitecek. YSK tarafından belirlenen seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerin il il seçim haritası, oy sonuçları gelmeye başlayacak.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin yurt içi, yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oyların kesin seçim sonuçları ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilecek. YSK tarafından 21 Mart tarihinde başlatılan seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte tüm Türkiye’den seçim sonuçlarına dair ilk veriler gelmeye başlayacak.

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