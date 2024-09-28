81 ilde harekete geçildi! Dev operasyon: Binlercesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen Mercek operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte operasyona dair ayrıntılar:

81 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-26” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

1.271 Ruhsatsız Tabanca,

534 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

43 Uzun Namlulu Tüfek,

663 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

2.511 Silah ele geçirildi.

2.310 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.

İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler:

İstanbul: 265 tabanca, 40 av tüfeği, 318 şüpheli

Antalya: 85 tabanca, 123 av tüfeği, 96 şüpheli

Adana: 85 tabanca, 30 av tüfeği, 129 şüpheli

İzmir: 66 tabanca, 20 av tüfeği, 100 şüpheli

Ankara: 43 tabanca, 34 av tüfeği, 125 şüpheli

81 İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen “MERCEK-26” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 2.511 silah ele geçirildi.

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Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.