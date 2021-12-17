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81 il genelindeki 'zehir' operasyonunda 18 tutuklama

Sahte içkileri piyasaya süren kişi ve suç gruplarına yönelik 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'zehir' opeasyonunda 18 kişi tutuklandı.

17.12.2021 - 23:31 | | DHA
81 il genelindeki 'zehir' operasyonunda 18 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü sahte içki suçlarına yönelik 81 ilde eş zamanlı 'zehir' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 85 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda; 84 bin 467 litre şişelenmemiş, 3 bin 443 adet ise şişelenmiş sahte içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi de deşifre edildi.

Gözaltına alınan 85 şüpheliden şu ana kadar 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 67 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin halen devam ettiği belirtildi.

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