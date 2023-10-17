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8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni! Anne ve babaların planı ortaya çıktı gözaltına alındılar

Beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmada, çocukların anne ve babaları gözaltına alındı. Çocukların, nişandan 15 gün sonra düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi.

17.10.2023 - 11:40 | | Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)
8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni! Anne ve babaların planı ortaya çıktı gözaltına alındılar

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.

8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni Anne ve babaların planı ortaya çıktı gözaltına alındılar

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle yapıldığı ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada da çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ve koruma altına alındıkları duyuruldu.

8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni Anne ve babaların planı ortaya çıktı gözaltına alındılar

Öte yandan, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, çocukların nişandan 15 gün sonra da düğünlerinin planlandığı öğrenildi. (DHA)

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8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni! Anne ve babaların planı ortaya çıktı gözaltına alındılar

8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni! Anne ve babaların planı ortaya çıktı gözaltına alındılar