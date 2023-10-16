GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı
ABONE OL

8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

16.10.2023 - 15:08 | | Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)
8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı

8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLER

CHP'li Özgür Özel: Kapı önüne koymaları değil; babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum

CHP'li Özgür Özel: Kapı önüne koymaları değil; babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum

Kalker ocağı davasında zafer köylülerin! Mahkeme kararını açıkladı

Kalker ocağı davasında zafer köylülerin! Mahkeme kararını açıkladı

Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem