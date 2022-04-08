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8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Bakanlık son 24 saatte 31 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 120 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

08.04.2022 - 19:40 |
8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 7 bin 120 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu. Bir günde toplam 197 bin 554 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 217 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 197 bin 855’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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