76 ilde 'Mercek' operasyonları: Bin 858 kişi gözaltında

Bakan Yerlikaya paylaşımında " 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; 1212 Ruhsatsız Tabanca, 167 Kaçak Kurusıkı Tabanca, 44 Uzun Namlulu Tüfek, 225 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi. 1858 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı. Aziz Milletimiz Müsterih Olsun; Ruhsatsız Silah Temin Edenlerle de Silah Kaçakçılarıyla da Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek.

İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından;

İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Denizli, Balıkesir, Batman, Osmaniye, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Niğde, Rize, Çorum, Kırıkkale, Şırnak, Trabzon, Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Muş, Bolu, Kars, Kilis, Muğla, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bingöl, Bitlis, Edirne, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Siirt, Sinop, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük ve Yozgat’ ta yapılan operasyonlarda 1212 ruhsatsız tabanca yakalandı" ifadelerini kullandı.

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