75 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: Bin 564 silah ele geçirildi

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı:

75 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-21” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

1033 Ruhsatsız Tabanca,

124 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

92 Uzun Namlulu Tüfek,

315 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

1564 Silah ele geçirildi.

1819 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.