75 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: Bin 564 silah ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde düzenlenen Mercek-21 Operasyonları'nda toplam bin 564 silahın ele geçirildiğini, bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
13.07.2024 - 08:10 |
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı:
75 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-21” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu:
1033 Ruhsatsız Tabanca,
124 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
92 Uzun Namlulu Tüfek,
315 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
1564 Silah ele geçirildi.
1819 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.