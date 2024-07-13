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75 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: Bin 564 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde düzenlenen Mercek-21 Operasyonları'nda toplam bin 564 silahın ele geçirildiğini, bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

13.07.2024 - 08:10 |
75 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: Bin 564 silah ele geçirildi

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı:

75 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-21” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:
1033 Ruhsatsız Tabanca,
124 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
92 Uzun Namlulu Tüfek,
315 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
1564 Silah ele geçirildi.

1819 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.

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75 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: Bin 564 silah ele geçirildi

75 ilde harekete geçildi! Bakan Yerlikaya: Bin 564 silah ele geçirildi