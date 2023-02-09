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72 saat sonra enkazdan çıkarıldı, ilk isteği bu oldu: 'Canım neredesin?'

Hatay Antakya'da enkaz altından kurtarılan kadının ilk isteği eşinin sesini duymak oldu. Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan koca eşinin sağ salim kurtarıldığını öğrendi.

09.02.2023 - 11:37 |
72 saat sonra enkazdan çıkarıldı, ilk isteği bu oldu: 'Canım neredesin?'

Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altından ümit veren haberler gelmeye devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında Hatay Antakya'dan bir güzel haber daha geldi. Çalışmalarda Odabaşı apartmanının enkazında bir kadın sağ salim olarak çıkartıldı. Kurtarılan kadının ilk isteği, ismi Abdurrauf olduğu öğrenilen kocasının sesini duymak oldu.

72 saat sonra enkazdan çıkarıldı, ilk isteği bu oldu: Canım neredesin

Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan Koca Abdurrauf'a, karısının ve kızının enkazdan sağ salim kurtarıldığı söylendi. Ekipler, eşinin, 'Aşkım, canım neredesin?' sorusuna 'Geliyorum' diyen kocaya Şehir Hastanesi'ne gitmesini istediler. Telefon konuşmasının ardından rahatlayan kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı

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