GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu
ABONE OL

7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 çocuk annesi 68 yaşında bir kadın evinin arka kısmındaki odunlukta komşuları tarafından asılı halde bulunurken, ambulansla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

18.11.2022 - 18:14 | | AYDIN (İHA)
7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu

Olay, Zafer Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 çocuk annesi 68 yaşındaki Zeliha Erdemci iddiaya göre 2 yıl önce eşini kaybettikten sonra bunalıma girdi.

7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu

2 kızı ve torunları ile birlikte ikamet eden Erdemci henüz bilinmeyen bir nedenle evinin arka kısmında bulunan odunlukta kendini asarak yaşamına son vermek istedi. Komşuları tarafından fark edilerek kurtarılmaya çalışan Erdemci ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdemci'nin ölüm haberi çocukları ve yakınlarını yasa boğdu.

7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir

7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu

7 çocuk annesi 68 yaşındaki kadın asılı halde bulundu

İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü, dükkanları su bastı

İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü, dükkanları su bastı