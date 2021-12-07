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Gündem7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı geldi: 'Bunlar tesadüf değil'
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7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı geldi: 'Bunlar tesadüf değil'

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Verilere göre son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, yoğun bakımda yatan hastaların aşısız ya da eksik aşılı olduğunu belirterek, "Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" ifadelerini kullandı.

07.12.2021 - 19:39 |
7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan uyarı geldi: 'Bunlar tesadüf değil'

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 7 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun bakımda yatan hastaların aşısız ya da eksik aşılı olduğunu belirterek, "Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" ifadelerini kullandı.

6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 354 bin 269 olarak açıklarken, 20 bin 033 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 187 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 611 olarak açıklanmıştı.

7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan uyarı geldi: Bunlar tesadüf değil

 

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