61/1-E Trafik Cezası Kodu Nedir? 61/1-E Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

61/1 e trafik cezası kodu, yolcu taşıtlarının park ettikleri bölgeler için 15 metre içerisine park eden araç cezasıdır. Özellikle Kamu hizmeti sağlayan yolcu taşıtlarının her iki tarafından 15 metre uzağına park yapılması gerekir. Bu kurala uymayan ve yolcu taşıtlarının olduğu bölgeye park eden araçlar için, ilgili kanun kapsamında para cezası ön plana çıkar. Trafik cezası olarak da ele alınacak olan bu ceza, güncel yıl itibariyle belirlenmiş miktar üzerinden ele alınır. Şehirlerarası ya da şehir içi mesafe ne olursa olsun, bütün yolcu taşıtları için bu durum geçerlidir. Her iki bölüm üzerinden ise mesafe 15 metre olarak belirlenmiştir.

61/1-E Cezası Ne Kadar?

Kamu hizmeti bağlamında yolcu taşıtları iki farklı yönden 15 metre ile bir parka sahiptir. Bu bölgeye başka araçlar gidip park ettikleri takdirde 61/1 e cezası uygulanır. İdari yaptırım üzerinden para cezası olarak gerçekleştirilen bu miktar, güncel yılı itibariyle belirlenir. Şu an için ise öne çıkan ceza 196 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenmiş olan tarihler arasında bu cezanın mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde ise faiz ile beraber bir takım ceza yaptırımları gerçekleşebilir. Şu an yeni yıl itibariyle 196 TL olan bu para cezası, aynı zamanda itiraz etme hakkını da doğurur.

61/1-E Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Hangi trafik cezası olursa olsun idari yaptırım para cezasından önce, bu cezayı ödemeden itiraz etme hakkını sürüce ve araç sahipleri kullanabilir. Bunu gerçekleştirmek için ise cezanın verildiği şehre bağlı olan Sulh Ceza hakimliği kapsamında başvuru yapılır. Bu başvurunun tamamlanması için ise ilgili belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Daha sonra mahkemeye sunulacak biçimde hazırlanmış dilekçe ile beraber başvuru tamamlanır. Başvuru sürücüler ile birlikte araç sahibi üzerinden gerçekleşebilir.