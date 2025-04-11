6 Şubat depreminde evleri yıkıldı, aylar sonra yeni dairelerine kavuştular

Asrın felaketinde evleri yıkılan 40 yıllık evli 4 çocuk sahibi Osmaniyeli Mehmet- Emine Tüllüce çifti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Osmaniye'nin Kazmacı Köyü'nde yapılan evlerinde mutlu bir yaşam sürdürüyor. Evinin bahçesini ve çevresine çeşitli türde ağaçlar diken emekli Mehmet Tüllüce (65), "Burada yaşamak bize huzur veriyor. Eşimle biz burada ikinci baharımızı yaşıyoruz" dedi.

'HUZUR BULUYORUM'

Sabah'ta yer alan habere göre; Osmaniye'nin Tüllüce Köyü'ndeki evleri ağır hasar alması sonucu yıkılan Tüllüce ailesi, kura çekiminde adlarının açıklanmasının ardından hiç vakit kaybetmeden Kazmacı Köyü'ndeki evlerine yerleşti. Üniversiteyi yeni bitiren oğulları Zafer Tüllüce (25) ile hayatlarını sürdüren aile 3+1 evlerinin çok güzel yapıldığını dile getirdiler. Oğlu ile birlikte evlerinin bahçesine ve çevresine çeşitli ağaçlar diken Mehmet Tüllüce, "Devletimizin yaptığı her şeyden memnunuz. Bahçeme ağaçları dikerken huzur buluyorum. Doğayla iç içeyiz. Torunlarım da geldiği zaman değmeyin keyfime" diyerek sevincini dile geçirdi.

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40 yıllık eşiyle "İkinci baharlarını" yaşadıklarını ifade eden Mehmet Tüllüce, "Evimizin tam karşısı ormanlık alan, kuşların sesiyle uyanıyoruz. Kafamızı dinliyoruz" derken, Emine Tüllüce (58) ise, "Böyle bir eve sahip olacağımı sanmıyordum. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Geniş ve ferah, torunlarım geldiği zaman bahçede gönüllerince oynuyorlar. Eve bile girmek istemiyorlar. Ayrıca çok sağlam. Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılar nedeniyle 1604 eğitim kurumundan yaklaşık 3'te birinin kullanılamaz hale geldiği kentte, devlet kurumları ile hayırseverlerin işbirliğinde eğitim seferberliği yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında farklı ilçelere 1248 dersliğe denk gelen 146 yeni okul kazandırıldı. Afette hasar gören 659 okulun bakım, onarım ve tadilatı tamamlandı, 145 okulda başlatılan güçlendirme işlemleri de bitme aşamasına geldi. Depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşması için çok sayıda konut inşa eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da kentteki eğitim yatırımlarına destek verdi.