6 kadını evlilik vaadiyle dolandırmıştı! “Kimseyi dolandırmadım, paralarını ödeyeceğim” Ben kumbara değilim, hepsini hemen ödeyemem”

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 6 kadın, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtan Uğur T. tarafından kandırılıp, aynı zaman diliminde toplamda 12 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Bir araya gelerek hukuk mücadelesi başlatan kadınlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay gündeme damga vururken, hedefteki isim ilk kez Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’nin sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta”ya telefonla bağlanarak iddialara yanıt verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Uğur T. şunları söyledi:

“Ben emlakçılık yapıyorum, iç mimar değilim ama iç mimarlık işleri yapıyorum. Hiç kimseye ‘iç mimarım’ demedim. Global emlakçıyım. İşinde gücünde olan bir insanım. Pandemi döneminde sıkıntıya girdim. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan destek istedim. Sevgilimden borç istedim, bu normaldir. Ben kimseyi dolandırmadım, sadece borç istedim. Onlar da verdiler. Kimseden zorla para almadım ki... Zaten hepsine ödeyeceğim.

Ayrıca borcum söylendiği gibi 12,5 milyon değil, yaklaşık 2,5 milyon lira. Parça parça aldım. Ben kumbara değilim, hemen topluca geri verecek durumda değilim. Kendilerine de bunu ısrarla söyledim. Yerim belli, mekânım belli. Telefon numaram hiç değişmedi. Bu tamamen intikam amaçlı, beni rezil etmeye yönelik bir kumpas.

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Kız arkadaşlarım olur ve onlardan borç istemişimdir; bu da normaldir. Asla 12 milyonu kabul etmiyorum. Belki faizleri eklemişlerdir. Bana verilen rakamlar daha az. Ve ben, ‘Taksitlendirme yapın, ödeyeyim’ diye defalarca söyledim. İçlerinden sadece biriyle arkadaşlık sitesinden, diğerleriyle sosyal medyadan tanıştım. Evet, hepsiyle de flört ettim.”