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Gündem6 ilde FETÖ operasyonu! 36 kişi hakkında gözaltı kararı
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6 ilde FETÖ operasyonu! 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12'si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26.11.2021 - 09:05 | | İHA
6 ilde FETÖ operasyonu! 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 6 ilde daha önce eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen 36 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 04.04.2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 12‘si avukat ve avukat stajyeri toplam 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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