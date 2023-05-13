5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
13.05.2023 - 11:04 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek!… pic.twitter.com/3gmv7YgewP