GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu
ABONE OL

5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

13.05.2023 - 11:04 |
5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Eski sevgilisini öldürüp annesini yaralayan sanık ve arkadaşına indirimsiz ceza

Eski sevgilisini öldürüp annesini yaralayan sanık ve arkadaşına indirimsiz ceza

Otogarlarda seçim yoğunluğu, ek seferler açıldı! 'Gidiş-dönüş bileti alan çok fazla'

Otogarlarda seçim yoğunluğu, ek seferler açıldı! 'Gidiş-dönüş bileti alan çok fazla'