5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPGli teröristlerin Suriyenin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPGli terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz" denildi.