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Gündem5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolu'na gerçekleştirilen taciz ateşine verilen karşılık sonucu 4, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında 1 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08.02.2022 - 12:29 |
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPGli teröristlerin Suriyenin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPGli terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz" denildi.

5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

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