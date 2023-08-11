48/9 Trafik Cezası Kodu Nedir? 48/9 Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

48/9 trafik cezası kodu, ölümlü veya yaralanmalı bir trafik kazasına karışılması durumunda veya kolluk kuvvetlerinin dahil olduğu ve maddi bir hasarın gerçekleştiği durumlarda söz konusu olmaktadır. Kişinin uyarıcı veya uyuşturucu madde kullandığının veya kullanmadığının tespit edilmesi için, kandaki alkol miktarının tespit edilmesi için, kolluk kuvvetlerinin teknik cihazları kullanmasını kabul etmemek, suç teşkil etmektedir.

Sürücünün kanında bulunan uyuşturucu madde ve alkollü maddenin tespit edilmesinde teknik cihazlar kullanılmaktadır. Sürücünün kanında bulunan alkol miktarı ölçüldüğünde çıkan promil miktarına göre para cezası verilmektedir. Sürücünün cihazların kullanılmamasını kabul etmemesi durumunda ise 48/9 maddesince trafik cezası uygulanmaktadır.

Sürücülerin kara yolları trafik kanununa göre; alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin etkisindeyken araç sürmeleri yasaktır. Böyle durumlarda araç sürülmesi durumunda ise para cezası uygulanacağını söylemek mümkündür. 48/9 trafik kodu için sürücüye ceza verilmesi durumunda ise 5224 TL para cezasının ödenmesi gerekmektedir.

48/9 Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Sürücünün araç kullanımı sırasında uyuşturucu madde, uyarıcı madde ve alkol kullanmasının tespit edilmesi için teknik cihazların kullanılması gerekmektedir. Sürücünün teknik cihazların kullanılmasını reddetmesi durumunda ise 48/9 maddesine göre bir para cezası uygulanmaktadır.

Cihazların kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere ise 5224 TL idari para cezasının verileceği söylenebilir. Teknik cihazların kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere para cezasına ek olarak sürücü belgelerine de 2 yıl süreyle el konulması söz konusudur.

Sürücüye 48/9 maddesine göre para cezası verilmesi durumunda kişinin bu cezaya itiraz etme hakkının da bulunduğunu söylemek mümkündür. 48/9 maddesi için ceza kesilmesi durumunda trafik cezasının verildiği yere bağlı olan Sullh ceza hakimliklerine kişinin şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

Sürücülerin trafiğe alkollü olarak çıkması, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanarak çıkması trafik kurallarına uygun değildir. Sürücülere, kolluk kuvvetler tarafından trafikte teknik cihazlarla kontrol sağlanmak istenmesi durumunda sürücünün itiraz etmesi bir suç oluşturmaktadır. Teknik kontrol yapılmasını kabul etmeyen sürücülerin ise hem maddi para cezası uygulanır hem de ehliyetlerine belirli bir süre boyunca el konulur.