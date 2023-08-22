47/1D Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 47/1D CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

47/1D trafik cezasÄ± kodu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin uymasÄ± gereken trafik kurallarÄ±ndan birisi olarak ifade edilebilir. Kanunlara gÃ¶re 47/1D trafik cezasÄ± kodunun trafik kurallarÄ±na ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine trafiÄŸe Ã§Ä±kan her sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n uymasÄ± gerektiÄŸi ÅŸeklinde bilinmektedir. Kanunlara uymayan kiÅŸilerin ise trafik cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yayalarÄ±n trafikte can gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve trafikte gerekli olan asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uyulmasÄ± gereken bir takÄ±m kurallar bulunmaktadÄ±r.Â

Trafik polisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde uyarÄ± tabelalarÄ±nÄ± dikkate almak ve trafik levhalarÄ±na uygun bir ÅŸekilde hareket etmek gerekmektedir. Trafikte gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± ve karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n oluÅŸmamasÄ± iÃ§in trafik levhalarÄ±na uyulmasÄ± gerekmektedir. Trafik kurallarÄ± sadece can ve mal gÃ¼venliÄŸini iÃ§in deÄŸil aynÄ± zamanda trafik stresini azaltmak ve yolculuk konforunu artÄ±rmak iÃ§in gerekli kurallar olduÄŸu ifade edilebilir.Â

47/1D CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

47/1D ceza kuralÄ±nÄ±n ihlal edilmesi durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere uygulanmakta olan bir trafik cezasÄ± bulunmaktadÄ±r. KarayollarÄ± trafik kanununa gÃ¶re 47/1D trafik cezasÄ± uygulanmasÄ± durumunda 196 TL idari para cezasÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir. TrafiÄŸin akÄ±cÄ± olacak ÅŸekilde ilerlemesi, yayalarÄ±n ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin trafikte karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri hayati tehlikelerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin uymasÄ± gereken trafik kurallarÄ± bulunmaktadÄ±r. 47/1D trafik cezasÄ± kodu da bunlardan birisi olarak ifade edilebilir.Â

47/1D trafik cezasÄ± koduyla ceza alan bir kiÅŸinin aldÄ±ÄŸÄ± cezaya itiraz etme hakkÄ± da bulunmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ceza aldÄ±ktan sonra belirli bir sÃ¼re iÃ§erisinde itiraz etme hakkÄ± bulunduÄŸunu da bilmesi gerekmektedir. 47/1D trafik cezasÄ± 196 TL olarak bilinmektedir. Ancak ilk 15 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã¶denmesi durumunda ceza da indirim yapÄ±lacaÄŸÄ± da sÃ¶ylenebilir.

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