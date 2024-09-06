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4 yeni okul modeli geliyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi”nde konuşma yaptı. Bu yıldan itibaren meslek ortaokullarını açmayı planladıklarını belirten Bakan Tekin, "Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık" ifadelerini kullandı.

06.09.2024 - 16:13 |
4 yeni okul modeli geliyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, okulların pazartesi günü Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi dersiyle derslerin başlayacağını açıkladı.

Bu yıldan itibaren meslek ortaokullarını açmayı planladıklarını belirten Bakan Tekin, 'Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık.' ifadelerini kullandı.

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Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni döneme Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adım atıyoruz.

Teknolojik gelişmelerin eğitimde sunduğu fırsatlardan en iyi biçimde yararlanmak için yoğun olarak çalışıyoruz.

Meslek ortaokulları açmayı planlıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştireceğiz.

Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık.

9 Eylül Pazartesi günü Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi açılış dersi ile dersler başlayacaktır."

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