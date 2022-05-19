4. sondaj gemisi bugün geliyor
Mavi vatandaki enerji hedeflerine güç katacak yeni sondaj gemisi bugün Türkiye'de olacak. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil edilen yeni gemi Mersin Taşucu Limanı'na demirleyecek.
19.05.2022 - 08:52 |
Türkiye,, mavi vatandaki sondaj gemisi filosuna yeni bir üye daha katıyor.
Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonra 4'üncü gemi geliyor. Yeni sondaj gemisinin görev yeri Doğu Akdeniz olacak.
Yeni gemi Güney Kore'den yola çıkmıştı. Bugün, Mersin Taşucu Limanı'na demir atacak.
Boyama işlemi ve kontrollerin ardından mesaisine Doğu Akdeniz'de başlayacak.