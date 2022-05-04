4 çocuk annesine kan donduran işkence! '21 kez bıçakladı, yüzüme idrarını yaptı'

Gaziantep'te 14 yıllık eşinden işkence ve şiddet gördüğünü öne süren E.S. (37) 3 çocuğunun babasından boşandı ama hala can güvenliğinin olmadığını öne sürerek yetkililerden yardım istedi. E.S. "Yıllarca bana işkence etti. 21 yerimden bıçakladı, üzerimde sigara söndürdü, idrarını yüzüme yaptı, 4 kurşun sıktı, biri hala ayağımda duruyor. Ben çocuklarım için katlandım ama artık kurtulmak istiyorum. 4 ay önce boşandım. Bana bunları yaptığında defalarca şikâyetçi oldum, ama yine dışarda geziyor. Artık korkuyorum lütfen bana yardım edin. Ölmek istemiyorum" dedi.

Avukat Sahra Düzgün, "Müvekkilime bunları yapan şahsın en ağır cezayı alması için uğraşacağım" dedi.

Gaziantep'te babasına ait bir pastaneden çalışan E.S. bundan 14 yıl önce S.S. ile bir evlilik yaptı bu evlilikten 3 'te çocukları dünyaya geldi. E.S.'nin iddiasına göre eşi uyuşturucu kullanmaya başlayınca tamamen bambaşka biri oldu ve artık evleri hem ona hem de çocuklarına zindan olmaya başladı.

Defalarca çocuklarının gözü önünde şiddet gördü. Bıçaklandı, vuruldu, keserle kolu kırıldı her defasında çocuklarım için katlandım diyen E.S.'nin iddiaya göre tehditle şikayetleri de geri çektirildi. Şimdilerde babasının evinde kalan E.S. o dışarda gezdiği sürece ben hayatımdan endişe ediyorum diyerek yardım istedi.

"YÜZÜMDE SİGARA SÖNDÜRDÜ"

Yaşadığı kabus dolu günlerden bazılarını SABAH'a anlatan E.S.; "Evliliğimizin ilk yıllarından beri gelen bir şiddet eğilimi vardı. Bu durum uyuşturucu kullanmaya başlayınca iyice fazlalaştı. Darp etti, saçlarımı kesti, yüzümde sigara söndürdü, üzerime idrarını yaparak uyandırdığı günler oldu. Saçlarımı kestiğinde yalvardım, ama dinlemedi zorla kesti saçlarımı kıskançlık krizlerine giriyordu. Sürekli birileri var deyip bana sarıyordu. Şikayetçi oldum kendi kendini dövdü deyip kurtuluyordu. Zorla ifade verdirdi çocuklarımla tecavüz etmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.

"4 KURŞUN SIKTI KARAKOLDA KENDİ SIKTI DEDİ"

Bundan 2 yıl önce sabaha karşı birden delirdi beni darp etti ardından 4 kurşun sıktı biri karnıma diğerleri bacağıma isabet etti diyen E.S: "1 hafta yoğun bakımda kaldım, kurşunun biri hala ayak bileğimde duruyor. Çıkarılırsa yürümemde sorun olabilirmiş. Beni tam 21 yerimden bıçakladı. Vücudumda kesik izi olmayan yara olmayan yerim yok.

Beni silahla vurduğunda kayın babam ve kaynanamda vardı. İlk onlar polisi çağırdı sonra gelinimiz kendi kendini vurdu dediler oğullarını savundular. Bir insan kendine 4 kurşunu nasıl sıkabilir. Ondan da serbest kaldı. 1 hafta sığınma evine gönderdiler orada kaldım. Sonra annemin yanına geldim" dedi.

"YÜZÜME SICAK SU DÖKÜP YAKTI"

Birkaç ay sonra ben iş kurdum çocuklarımı seni seviyorum dedi, aileler araya girdi ev kurdular birlikte tekrar bir deneyelim dedi diyen E.S. "Bende çocuklarım için kabul ettim. Bir ay geçmeden yine başladı. Sabaha kadar beni darp etti. Keserle kolumu kırdı, yüzüme sıcak su döküp yaktı. Bacaklarımı kırmak için üzerimde tepindi.

Ben yine ailemin yanına geldim şikayetçi oldum. Bir şey olmadı. Sadece bana 4 kurşun sıktı diye 11 ay yatıp çıktı. Şimdi yine etrafımızda korkuyorum beni öldürecek diye. Bize tehdit mesajları gönderiyor. Abimin nişanı olacak, ben mutlu günleri severim o günü bekle diyor. Korkuyorum lütfen yardım edin ölmek istemiyorum" dedi.

"EN AĞIR CEZA İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Avukat Sahra Düzgün ise şunları söyledi;

"Müvekkilimizin beyanları ve iddiaları, kendisine oldukça sistematik bir işkence uygulandığına ilişkin.

Kadının şiddetin her türlü ile derin bir şekilde yaralanmasının ne yazık ki normalleştiği bu günlerde, kadına karşı şiddet konusunda toplu ikili mücadele halinde olmamız lazım. Bu nedenle Sanığın üzerine atılı eylemlerden en ağır cezayı alması ve en nihayetinde Ceza hukukunun caydırıcılık ilkesinin, diğer suç eğilimli kişiler açısından İşlerlik kazanması için sürecin hukuki takibini sağlayacağız."