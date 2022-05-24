4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon! F-16'lar havalandı, bölge bombardıman altına alındı, mağaradaki teröristler kıstırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız Şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.

BAKAN AKAR SINIR HATTINA GİTTİ

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

TERÖRİSTLER MAĞARADA SIKIŞTIRILDI

Acı haberlerin ardından Diyarbakır'daki anajet üssünde büyük hareketlilik yaşandığı gözlendi. F-16'lar peş peşe hareketlenerek bölgeyi bombardıman altına aldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, saat 05.30 sıralarında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şehidin annesi Nazire Cankaya (47), nakliyecilik yapan babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya'nın (21) yaşadığı, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Hüseyin Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeniköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit operasyonunun sürdürdüğü Irak'ın kuzeyinde, teröristler ile çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin acı haberi, Yaka Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babası Cevat ile annesi Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Celal Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.

Şehit Piyade Teğmen Güler'in bekar olduğu, cenazesinin kente getirildikten sonra Uncalı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.





Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehit haberini alan yakınları, Antalya'daki evlerinin önüne kurulan taziye çadırına geldi. Baba Mesut Güler, askeri erkan ve Konyaaltı Kaymakamı Kamil Ökten ile birlikte çadıra gelerek taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın okuduğu dua sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

BABA EVİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan şehit oldu. Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulunarak aileyi yalnız bırakmadı.

Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi. Doğan'ın 3 ay önce nişanladığı öğrenildi.

4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünün olduğu öğrenildi. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.

ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ailesine acı haber verildi.

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU ŞEHİTLERİ İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Pençe-Kilit Operasyonu’nda hain teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.'' mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ''Başımız sağolsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im yaralı askerlerimize acil şifalar versin.'' şeklinde taziye mesajı paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş paylaştığı taziye mesajında, ''Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan Rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı. Çelik, ‘’Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar diliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, hain teröristlerle girilen çatışmada şehitlik mertebesine yükselen kahraman askerlerimize yüce Allah’tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde şehadete eren kahraman askerlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve Aziz Milletimize sabırlar diliyorum. Cenab-ı Allah yaralı askerlerimize acil şifalar versin.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dualarımız yaralı evlatlarımızla. Milletimizin başı sağ olsun.