32 ilde oy verme işlemi başladı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere bugün sandık başında. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy verebilecek. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla başladı.

32 İLDE 7'DE BAŞLAYIP 16'00'DA BİTECEK

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.