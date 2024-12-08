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301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığında kuraklık alarmı! bölgedeki doğal denge bozuluyor

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan Sultan Sazlığı Milli Parkı, son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, “Bölgedeki su seviyesi yaklaşık 1,5 kilometre çekilmiş durumda. Bu durum, göçmen kuşların konaklama alanlarını daraltarak bölgedeki 301 kuş türünün yaşamını tehdit ediyor. Kuraklık ve su kaynaklarının azalması, sadece kuş cennetini değil, aynı zamanda tarımla geçimini sağlayan yöre halkını da olumsuz etkiliyor” dedi.

08.12.2024 - 16:20 | | Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)
301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığında kuraklık alarmı! bölgedeki doğal denge bozuluyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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