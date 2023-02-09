30 bin depremzede, Alanya'da ağırlanıyor

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, AFAD ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği iş birliği ile ilk etapta, ilçede 30 bin depremzede için çalışma başlatıldı. Tosmur Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binası, Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürüldü. Afet bölgelerinden getirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverler de destekleriyle merkezin çalışmasına katkı sağlıyor.

Merkezde depremzedelerin kıyafet, barınma, yiyecek ve genel ihtiyaçları karşılanıyor. İlçeye otobüsle getirilen ya da kendi imkanlarıyla gelen depremzedelere destek verilen merkezde gönüllüler de çalışmalara katılıyor.

Depremzedeler için oteller, hizmet binaları ve yurtlar gibi kurum binaları, kademeli olarak hizmete sunulacak.





​Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de depremzedeleri ziyaret edip, oyuncak dağıttı. Yücel, "Hızlı şekilde çalışmalara başladık. Depremzede vatandaşlarımızın konaklayacakları otel ve yurtlara yerleştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar koordinasyon merkezimizden yürütülecek.

Deprem bölgesinden yola çıkmamış vatandaşlarımız bağlı bulundukları kaymakamlığa müracaat edip, kaymakamlık veya AFAD müdürlüklerince Alanya'ya gönderilmesi işlemleri ve kabulleri yapılarak otellere yerleştirilecek. Lütfen, şu anda yolda, Alanya'ya gelmekte olan depremzedelerimizi Alanya Belediyesi Tosmur ek hizmet binasına yönlendirelim. Kriz masamız, otellere, yurtlara veya pansiyonlara depremzedelerimizi ivedilikle yerleştirecekler" dedi.