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Gündem3 kentte uçak seferleri iptal edildi! Yoğun sis
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3 kentte uçak seferleri iptal edildi! Yoğun sis

Mardin ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.

13.12.2021 - 08:48 | | Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
3 kentte uçak seferleri iptal edildi! Yoğun sis

Mardin, Diyarbakır ve Batman'de dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.

Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.

 

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