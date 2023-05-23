İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler elde ettikleri istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ adına faaliyet yürüten şüpheliler olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı adres tespit edilerek İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.