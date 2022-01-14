3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Suruç ilçesinde bir aile çocuklarının cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, 2 küçük çocuğun daha cinsel tacize maruz kaldığı bilgisine ulaştı.

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, geçen yıl aralık ayı ile bu yılın ilk günlerinde, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunulduğunu belirledi.

Polis, taciz şüphelisinin Suriye uyruklu Enver İsmail olduğunu tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 1 çocuk babası şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. Enver İsmail, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Tacize uğrayan çocuklara ise psikolojik destek verildiği belirtildi.