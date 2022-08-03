3 adet Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.