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28. dönem milletvekilleri cuma günü yemin edecek

TBMM Genel Kurulu, 28’inci dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacak.

30.05.2023 - 20:05 | | İHA
28. dönem milletvekilleri cuma günü yemin edecek

Milletvekili genel seçim kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlandı. TBMM İçtüzüğü’nün, 3’üncü maddesinde yer alan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır” hükmü gereğince TBMM Genel Kurulu, 28’inci dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacak.

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