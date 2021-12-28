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Gündem28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!
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28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs tablosuna göre, 32 bin 176 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında artış trendine girildiğini belirten Bakan Koca, "Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız" dedi.

28.12.2021 - 20:37 |
28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada,"Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ." dedi.

28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu

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