28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada,"Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ." dedi.