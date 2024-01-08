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27 ilde 'Kalkan-7' operasyonu: 2 bin 155 kişi yakalandı

27 ilde gerçekleştirilen "Kalkan-7" operasyonlarında, 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.

08.01.2024 - 09:03 |
27 ilde 'Kalkan-7' operasyonu: 2 bin 155 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

27 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda, 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 6’sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden Yerlikaya paylaşımına, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" notunu düştü.

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