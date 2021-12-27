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27 AralÄ±k 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

TÃ¼rkiye'nin gÃ¼nlÃ¼k koronavirÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ±. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "Omicron varyantÄ± diÄŸer varyantlardan daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lmaktadÄ±r. Ãœlkemizde vaka sayÄ±larÄ±nda artÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir." dedi.

27.12.2021 - 20:33 | | DHA
27 AralÄ±k 2021 koronavirüs tablosu belli oldu!

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 'GÃ¼nlÃ¼k Kovid- 19 Tablosu' verilerine gÃ¶re; son 24 saatte yapÄ±lan 362 bin 535 testte 26 bin 99 vaka tespit edildi. KoronavirÃ¼s nedeniyle 157 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 22 bin 24 kiÅŸinin de tedavisi ve karantinasÄ± sona erdi.

18 yaÅŸ ve Ã¼zeri nÃ¼fusun aÅŸÄ±lanmasÄ± verilerinde 1'inci doz TÃ¼rkiye ortalamasÄ± yÃ¼zde 91,55, 2'nci doz ortalamasÄ± yÃ¼zde 82,89 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AyrÄ±ca, 1'inci dozda 56 milyon 823 bin 81, 2'nci dozda 51 milyon 447 bin 94 ve 3'Ã¼ncÃ¼ dozda 17 milyon 603 bin 519 olmak Ã¼zere toplam 129 milyon 332 bin 845 aÅŸÄ± uygulandÄ±.

En az 2 doz aÅŸÄ± olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Zonguldak ve BartÄ±n olurken, 2 doz aÅŸÄ± yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n en az olduÄŸu iller ise ÅžanlÄ±urfa, Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, MuÅŸ, BingÃ¶l, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ oldu.

'VAKA SAYILARINDA ARTIÅž Ã–NGÃ–RÃœLMEKTE'

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Omicron varyantÄ± diÄŸer varyantlardan daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lmaktadÄ±r. Ãœlkemizde vaka sayÄ±larÄ±nda artÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. Hastaneye yatÄ±ÅŸlarda ise etkisi yayÄ±lma hÄ±zÄ± kadar yÃ¼ksek olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. Dikkatli olmalÄ±, hatÄ±rlatma dozu aÅŸÄ±nÄ±zÄ± yaptÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z" dedi.

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27 AralÄ±k 2021 koronavirÃ¼s tablosu belli oldu

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