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Gündem26 KasÄ±m koronavirüs tablosu! Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...
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26 KasÄ±m koronavirüs tablosu! Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 26 KasÄ±m koronavirÃ¼s tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayÄ±sÄ± ve son durum aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 24 bin 2 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 201 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

26.11.2021 - 19:30 |
26 KasÄ±m koronavirüs tablosu! Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 26 KasÄ±m 2021 koronavirÃ¼s tablosu paylaÅŸÄ±ldÄ±. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SalgÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndemimizden Ã§Ä±karmalÄ±yÄ±z. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayÄ± terk etmemeliyiz. MÃ¼cadele sÃ¼rekliliÄŸi bize baÅŸarÄ±yÄ± getirecek. Varyant ve mutasyonlar gÃ¼ndeminizde yer almamalÄ±. Bilim Kurulumuz sizin iÃ§in her durumu titizlikle izliyor." dedi.

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26 KasÄ±m koronavirÃ¼s tablosu Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

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