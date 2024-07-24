24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı mesajları ve sözleri! Gazeteciler ve Basın bayramı nedir, neden kutlanır? 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı kutlama mesajları

24 Temmuz'da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı için araştırmalar yoğunlaştı. Basına uygulanan sansürün kaldırılma bayramı olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı tarihçesi merak konusu olurken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramı mesajları ve kutlu olsun sözleri de araştırılıyor. Peki, Gazeteciler ve Basın bayramı nedir, neden kutlanır? Basın bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte gazeteciler ve basın bayramı mesajı ve 24 Temmuz basın bayramı sözleri

GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Padişah II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında "İstibdat dönemi" diye adlandırılan dönemde gazetelerin ancak sansür memurlarının denetiminden geçtikten sonra yayımlandığı Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü, İstanbul’da çıkan bir avuç gazete, kendi aralarında sansürcüleri içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişlerdi. Bu olay, 24 Temmuz'un “Basın Bayramı” olarak kutlanmasına vesile oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, “Basın, Milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözleriyle, basının bağımsız olmasının toplumun şekillenmesine olan büyük katkısını vurgulamıştır.

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"DEMOKRATİK BİR TOPLUM BAĞIMSIZLIKLA OLUR"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik bir toplumun inşası ve gelişerek varlığını sürdürebilmesi ancak bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip medya kuruluşlarının varlığı ile mümkündür. Toplumlarda bireylerin özgür düşünceye sahip olduklarının başlıca göstergesi farklı fikirleri taşıyan medya kuruluşlarının mevcudiyetidir.

Bütün çabalarımızın daha da anlamlı hale gelmesi ancak siz değerli basın mensuplarının gerçekleri korkmadan dile getirmesi; milletimizin ortak değerlerine saygılı, millî menfaatlerimize uygun yayıncılık anlayışını benimsemesiyle mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, büyük gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”

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24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJLARI

"Basının özgür olduğu bir toplumda demokrasi güçlenir. Tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

"Doğru, tarafsız ve objektif habercilik için gece gündüz çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun."

"Halkın haber alma hakkını savunan, cesur ve fedakâr gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, başarılar dilerim."

"Basın özgürlüğünün güçlenmesi ve gazetecilerin haklarının korunması dileğiyle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

"Toplumun aydınlanmasında büyük rol oynayan gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım. Kaleminiz hep özgür kalsın!"

"Her koşulda doğru ve güvenilir bilgi aktaran, halkın sesi olan gazetecilerin günü kutlu olsun. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun!"

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"Kamuoyunun aydınlatılmasında ve bilinçlenmesinde emeği geçen tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

"Gerçeğin peşinden koşan, halkı bilgilendiren ve bilinçlendiren gazetecilerin bayramı kutlu olsun. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."