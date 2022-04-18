23 Nisan şiirleri! Kısa, en güzel, kolay 2-3-4 kıtalık anasınıfı, 1.2.3.4. ve 5. sınıflar 23 Nisan şiirleri ve en çok okunan 23 Nisan şiirleri!

23 Nisan şiirleri için heyecan başladı. Koronavirüs nedeniyle son 2 yıldır 23 Nisan’ı evlerinde geçiren çocuklar, uzun bir aranın ardından 23 Nisan’ı okullarında karşılayacak. Öğrenciler derslerinde ve 23 Nisan etkinliklerinde okumak için 23 Nisan şiirlerini sorgulamaya başladı. 23 Nisan şiirleri ezberlenmek için çocuklar günler öncesinden 23 Nisan şiirleri araştırmasına başladı. İşte 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun, yeni, anlamlı, en güzel 23 Nisan şiirleri…

23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN

Vatan tehlikedeydi, Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce, haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar, tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık, ne gam ne hüzün.

Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir, yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin, gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın, öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur; daima ileri!

Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda, derste, sırada çalış azimle, hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız.

Şen olsun, kutlu olsun bayramınız.

Uluğ TURANLIOĞLU

23 NİSAN

Nasıl sevinmez insan?

Bugün 23 NİSAN.

Bak süslenmiş dört bir yan,

Yaşasın 23 Nisan

Millet Meclisi kurduk,

Düşmanı yurttan kovduk.

Hürriyete kavuştuk;

Yaşasın 23 Nisan.

Egemenlik ulusun,

Sen bir Türk oğlusun.

Yurdumuzu korursun,

Yaşasın 23 Nisan.

Bugün gençlik günüdür.

Türklerin düğünüdür.

Milletimin ünüdür.

Yaşasın 23 Nisan.

Sami TUNCA